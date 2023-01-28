Kaan Ayhan bonservisi ne kadar? Kaan Ayhan kiralık mı, mevkiisi ne? Kaan Ayhan hangi takımda oynadı?

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibiyle Kaan Ayhan'ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Merak edilenler arasında ise Kaan Ayhan bonservisi ne kadar? Kaan Ayhan kiralık mı? Kaan Ayhan hangi takımda oynadı? soruları yer aldı.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunmaya takviye yapıyor. Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibiyle Kaan Ayhan'ın kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Futbolseverler ise Kaan Ayhan bonservisi ne kadar? Kaan Ayhan kiralık mı? Kaan Ayhan hangi takımda oynadı? sorularını araştırdı.

KAAN AYHAN BONSERVİSİ NE KADAR?

Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı ve Sassuolo ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray, Kaan Ayhan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için Sassuolo ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın kulubümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü US Sassuolo Calcio s. r. I ile resmi görüşmelere başlanmıştır. " ifadelerine yer verildi. Galatasaray, Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Sassuolo'ya 400 bin Euro kiralama bedeli ödenecek. 2 milyon 800 bin Euro zorunlu satın alma bedeli ise 4 yıla yayılmış taksitler halinde ödenecek.

28 yaşındaki savunmacı bu sezon Sassuolo'da 11 resmi müsabakada forma şansı buldu. Kaan Ayhan bu süreçte 630 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi. Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek olan Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 4 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

Schalke 04 altyapısında yetişen Kaan Ayhan, daha sonra Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formaları giydi. Sassuolo, 28 yaşındaki stoper için 2020-2021 sezonu başında 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Kaan Ayhan şu ana kadar A Milli Futbol Takımı'nda 51 maçta şans buldu ve 5 gol atma başarısı gösterdi.