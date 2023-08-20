Kaan Alkan kimdir? Kaan Alkan ve Lucifer Michaelson aynı kişi mi?

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KAAN ALKAN KİMDİR?

Kaan Alkan 5 Ekim 1990 tarihinde Konya'da doğmuştur. Alkan daha sonra adını Lucifer Michaelson olarak değiştirmiştir. Sosyal medya fenomeni olan Kaan Alkan (Lucifer Michaelson) sosyal medya üzerinde çektiği videolar ile gündeme geliyor. Aynı zamanda Lucifer Michaelson'ın İnstagram hesabında 1,5 Milyon takipçisi bulunmaktadır.