KAA Gent - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? KAA Gent - West Ham maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Konferans Ligi hedefine ulaşmak isteyen KAA Gent - West Ham bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan KAA Gent - West Ham maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, KAA Gent - West Ham maçı ne zaman?