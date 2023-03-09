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KAA Gent - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? KAA Gent - M.Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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KAA Gent - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? KAA Gent - M.Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde KAA Gent - M.Başakşehir maçı oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın detayları ise merak ediliyor. Arama motorlarında KAA Gent - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? KAA Gent - M.Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir? soruları aratıldı.

Konferans Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ediyor. UEFA Konferans Ligi maçlarından biri olan KAA Gent - M.Başakşehir maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverler ise maçın detaylarını araştırdı. Peki, KAA Gent - M.Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? KAA Gent - M.Başakşehir maçı hangi kanalda, nereden izlenir? İşte detaylar...

KAA GENT- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

KAA Gent - M.Başakşehir maçı 9 Mart günü saat 23.00'da oynanacak.

KAA GENT- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

KAA Gent - M.Başakşehir maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

UEFA Avrupa Konferans Ligi Medipol Başakşehir Fk Gündem Spor Haberler

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