KA.DER, Siyaset Okulu eğitimlerine ek başvuru almaya başladı

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), "Siyaset ve Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Güçlenmesi Projesi" kapsamında 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen kadınlar için Gaziantep, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenleyeceği "Siyaset Okulu" eğitimlerine yoğun istek üzerine ek başvuru almaya başladı.

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER), "Siyaset ve Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Güçlenmesi Projesi" kapsamında 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday olmak isteyen kadınlar için Gaziantep, Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenleyeceği "Siyaset Okulu" eğitimlerine yoğun istek üzerine ek başvuru almaya başladı. Ulaşım, konaklama gibi tüm giderlerin KA.DER tarafından karşılanacağı eğitimlerin düzenleneceği illere tüm Türkiye'den yapılan başvurular kabul edilecek.

KA.DER, "UN Women Türkiye" iş birliğiyle İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı'nın (SIDA) desteklediği "Siyaset ve Karar Alma Süreçlerinde Kadınların Güçlenmesi Projesi" kapsamında 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde aday olmak isteyen kadınlar için "Siyaset Okulu" düzenleyecek. KA.DER, başvurulara yoğun ilgi olması dolayısıyla siyasette söz sahibi olmak, karar mekanizmalarında yer almak ve daha yaşanabilir toplumu yaratmaya katkıda bulunmak isteyen daha fazla sayıda kadına ulaşmak için ek başvuruları da kabul etmeye başladı.

TÜM TÜRKİYE'DEN BAŞVURULAR KABUL EDİLECEK

Siyaset okulları eğitimleri geçen günlerde Doğubeyazıt, Mersin ve Manisa'da yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. 7-10 Kasım'da Tunceli'de devam edecek program, 20-23 Kasım günleri arasında Gaziantep'te, 4-7 Aralık'ta İstanbul'da, 12-15 Aralık'ta Ankara'da ve son olarak da 19-22 Aralık'ta İzmir'de yapılacak. Eğitimlerin yapılacağı illere tüm Türkiye'den yapılan başvurular kabul edilecek. Program sonunda kriterleri karşılayanlar arasından seçilecek olan katılımcılara, haber spikerleri ile stüdyo ortamında gerçekleşecek uygulamalı TV program çekimi ve diksiyon eğitimi verilerek, medya deneyimi kazanmalarına destek olunacak. Hibrit şekilde hazırlanan Siyaset Okulu programı, aralık sonuna kadar fiziki eğitimlerin yanında, online eğitimle de devam edecek.

BAŞVURU İÇİN İLETİŞİM ADRESLERİ

Eğitim, ulaşım ve konaklama giderlerinin tamamının KA.DER tarafından karşılanacağı Siyaset Okulu'na başvurmak isteyen kadınlar 0530 615 09 06 numaralı telefondan iletişim kurabilecekleri gibi https://tr.surveymonkey.com/r/NPY7TRC linkinden de başvurularını yapabilecekler.