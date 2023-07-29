KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın nafaka açıklamalarına tepki gösterdi

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın nafaka açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Karaoğlu, bu tür konularda daha kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi ve kadınların da yanında olunduğunun ifade edilmesi gerektiğini söyledi.

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın nafaka açıklamalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Karaoğlu, bu tür konularda daha kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi ve kadınların da yanında olunduğunun ifade edilmesi gerektiğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, nafaka hakkında yaptığı açıklamada "Süresiz nafaka bence adil bir durum değil. Mağdur olan erkeklerimiz varsa onun da yanındayız" dedi.

KA.DER Başkanı Nuray Karaoğlu, Göktaş'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Karaoğlu, araştırmalara göre mahkemelerin, nafaka taleplerinin yalnızca yüzde 8'ini kabul ettiğinin altını çizdi. Kadınların yüzde 2'sinin 2000 TL'nin üstünde nafaka alırken, yüzde 66'sının ise 500 TL'nin altında kaldığını belirten Karaoğlu, nafaka alan eşin evlenmesi, mal sahibi olması, miras kalması, akrabalar tarafından maaş bağlanması ya da işe başlaması gibi durumlarda yoksulluk nafakasının sona erdiğinin altını çizdi.

Karaoğlu, nafakanın yalnızca kadınlara değil medeni kanunda belirtildiği üzere yoksulluk nafakasının erkeklere de verildiğini hatırlatarak "Özellikle şiddet gören kadınların yoksulluk nedeniyle evli kalmak zorunda olmaları şiddet sarmalından çıkmaları için önemli bir noktadır" dedi.

"KADINLARIN DA YANINDA OLUNDUĞU İFADE EDİLMELİ"

Karaoğlu, bu tür konularda daha kapsayıcı bir yaklaşımın benimsenmesi ve kadınların da yanında olunduğunun ifade edilmesi gerektiğini belirtti. Erken yaşta evlenme veya evlendirme gibi nedenlerle meslek sahibi olma şansının ellerinden alınan kadınlar için boşanma sonrası adil bir çözüm üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Karaoğlu, adil bir düzenlemenin, cinsiyet eşitliği ve sosyal adalet açısından gerekliliğine işaret etti.Karaoğlu, bu tür düzenlemelerin boşanma süreçlerinin daha uyumlu bir şekilde sonuçlanmasına katkı sağlayacağını ve tarafların haklarının adil bir şekilde korunmasının önemine değindi.