Juventus, yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 7 ay men cezası alan Fagioli'ye destek verecek

Juventus, yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için 7 ay men cezası alan 22 yaşındaki futbolcusu Nicolo Fagioli'ye bu durumun üstesinden gelmesi için tam destek verdiğini ve tedavi planının uygulanmasında gerekli yardımı sağlayacağını açıkladı.

Juventus, yasa dışı bahis soruşturmasına karıştığı için ceza alan 22 yaşındaki futbolcusu Nicolo Fagioli'ye destek verecek.

KULÜBÜ DEVREYE GİRDİ

İtalya'da Torino Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında sorgulanan ilk futbolcu olan ve suçunu kabul edip İtalya Futbol Federasyonu ile anlaşarak 7 ay men cezası alan Fagioli için kulübü Juventus, devreye girdi.

"DESTEK VERECEĞİZ"

Juventus'un açıklamasında FIGC'nin Fagioli ile ilgili duyurusunun dikkate alındığı belirtilerek, "Kulüp, Nicolo Fagioli'ye bu durumun üstesinden gelmesi için tam destek verdiğini ve belirtilen tedavi planının uygulanmasında oyuncuya gerekli yardımı sağladığını teyit eder. Nicolo'nun, kulübü, takım arkadaşları, ailesi ve ona yardımcı olan profesyonellerin desteğiyle tedavi ve eğitim sürecini büyük sorumluluk duygusuyla geçireceğini ve men cezası bittikten sonra geri döneceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.