Juventus - Villarreal maçı saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal maçı hangi kanaldan izlenir, şifresiz mi? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Juventus - Villarreal maçı saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal maçı hangi kanaldan izlenir, şifresiz mi?

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Juventus - Villarreal maçı saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal maçı hangi kanaldan izlenir, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 rövanş maçları bugün devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi Juventus - Villarreal arasında oynanacak. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Villarreal maçı öncesi futbol severler, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Juventus - Villarreal maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Villarreal karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Villarreal maçı şifresiz mi? Juventus - Villarreal maçı hakemi kim? Juventus - Villarreal maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Villarreal maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir...

Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başlayacak.

Juventus - Villarreal maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

Maç, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Juventus - Villarreal arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 berabere bitmişti. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) atlayacak.

Haberler.com - Gündem

Villarreal, Juventus, Gündem, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title