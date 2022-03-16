Juventus - Villarreal maçı saat kaçta, ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal maçı hangi kanaldan izlenir, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Villarreal karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Villarreal maçı şifresiz mi? Juventus - Villarreal maçı hakemi kim? Juventus - Villarreal maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Villarreal maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir...

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başlayacak.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Villarreal maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Juventus - Villarreal arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 berabere bitmişti. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) atlayacak.

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