Juventus - Villarreal maçı kaç kaç, maç özeti izle! 16 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal EXXEN özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başladı.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Villarreal maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç 3-0 Villarreal'in galibiyeti ile tamamlandı.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇININ GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Maçı Villarreal 3-0 kazanıyor. Maçın golleri şöyle:

Villarreal'in golleri:

78. dakika : Gerard Moreno

85. dakika : Pau Torres

90+2. dakika : Arnaut Danjuma

MAÇ SONUCU : JUVENTUS 0 - 3 VİLLARREAL

Bu sonuca göre çeyrek finale çıkan takım Villarreal oluyor.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇ ÖZETİ İZLE!

Juventus - Villarreal maçının özetini EXXEN TV üzerinden izleyebilirsiniz. Maç bittikten kısa bir süre sonra özeti Exxen'de yayınlanacaktır.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇ ÖZETİ İZLE...

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Juventus - Villarreal arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 berabere bitmişti. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) atlayacak.

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