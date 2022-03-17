Juventus - Villarreal maçı kaç kaç, maç özeti izle! 16 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal EXXEN özeti izle! Maçın gollerini kim attı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi Juventus - Villarreal arasında oynanıyor. Maçın bitmesine yakın futbol severler, Juventus - Villarreal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal EXXEN özeti izle! araştırması yapıyor. Juventus - Villarreal maçı kaç kaç bitti? Juventus - Villarreal maçının gollerini kim attı? İşte maç özeti...
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Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başladı.
Juventus - Villarreal maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.
Maç 3-0 Villarreal'in galibiyeti ile tamamlandı.
Maçı Villarreal 3-0 kazanıyor. Maçın golleri şöyle:
Villarreal'in golleri:
- 78. dakika : Gerard Moreno
- 85. dakika : Pau Torres
- 90+2. dakika : Arnaut Danjuma
MAÇ SONUCU : JUVENTUS 0 - 3 VİLLARREAL
Bu sonuca göre çeyrek finale çıkan takım Villarreal oluyor.
Juventus - Villarreal maçının özetini EXXEN TV üzerinden izleyebilirsiniz. Maç bittikten kısa bir süre sonra özeti Exxen'de yayınlanacaktır.
JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇ ÖZETİ İZLE...
Maç, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.
Juventus - Villarreal arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 berabere bitmişti. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) atlayacak.