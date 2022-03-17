Juventus - Villarreal maçı kaç kaç, maç özeti izle! 16 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal EXXEN özeti izle! Maçın gollerini kim attı? - Haberler

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Juventus - Villarreal maçı kaç kaç, maç özeti izle! 16 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal EXXEN özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

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Juventus - Villarreal maçı kaç kaç, maç özeti izle! 16 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal EXXEN özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü karşılaşmalardan birisi Juventus - Villarreal arasında oynanıyor. Maçın bitmesine yakın futbol severler, Juventus - Villarreal maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 16 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal EXXEN özeti izle! araştırması yapıyor. Juventus - Villarreal maçı kaç kaç bitti? Juventus - Villarreal maçının gollerini kim attı? İşte maç özeti...

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Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başladı.

Juventus - Villarreal maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

Maç 3-0 Villarreal'in galibiyeti ile tamamlandı.

Maçı Villarreal 3-0 kazanıyor. Maçın golleri şöyle:

Villarreal'in golleri:

  • 78. dakika : Gerard Moreno
  • 85. dakika : Pau Torres
  • 90+2. dakika : Arnaut Danjuma

MAÇ SONUCU : JUVENTUS 0 - 3 VİLLARREAL

Bu sonuca göre çeyrek finale çıkan takım Villarreal oluyor.

Juventus - Villarreal maçının özetini EXXEN TV üzerinden izleyebilirsiniz. Maç bittikten kısa bir süre sonra özeti Exxen'de yayınlanacaktır.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇ ÖZETİ İZLE...

Juventus - Villarreal maçı kaç kaç, maç özeti izle! 16 Mart Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal EXXEN özeti izle! Maçın gollerini kim attı?

Maç, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Juventus - Villarreal arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 berabere bitmişti. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) atlayacak.

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