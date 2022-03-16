Juventus - Villarreal canlı izle! 16 Mart Juventus - Villarreal maçı canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal maçı canlı izle (EXXEN)

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün son 16 karşılaşmalarının diğer ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Juventus - Villarreal maçı oldu. Peki Juventus - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? Juventus - Villarreal canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Villarreal maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Juventus - Villarreal maçı 16 Mart Çarşamba bugün saat 23:00 'da başlayacak.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Villarreal maçını Exxen TV'de izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - VİLLARREAL CANLI İZLE!

Juventus - Villarreal maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - VİLLARREAL CANLI İZLE

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

JUVENTUS - VİLLARREAL MAÇI İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Juventus - Villarreal arasında oynanan son 16 ilk maçı 1-1 berabere bitmişti. Bu maçı kazanan takım bir üst tura (çeyrek finale) atlayacak.

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