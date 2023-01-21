Son dakika gelen futbol haberlerine göre; Juventus, mali yolsuzluk sebebiyle 15 puan silme cezası aldı. Juventus, aldığı cezayla birlikte Serie A'da 11. sıraya geriledi. Peki, Juventus'un neden puanı düştü, kaç puanı silindi 2023? Juventus puanı mı düştü, kaçıncı sıraya geriledi? Juventus şike mi yaptı, neden ceza aldı? Juventus tekrar şike mi yaptı? İşte detaylar...

Juventus yolsuzluk sebebiyle 15 puanı silindi. Bunun ardından futbol severler, Juventus şike mi yaptı? Juventus'un puanı neden silindi? merak ediyor. Peki, Juventus'un puanı neden silindi, şike mi yaptı, kaç puanı düştü 2023? Juventus puanı mı düştü, kaçıncı sıraya geriledi? Juventus puan silme cezası hakkında detaylar haberimizde...

JUVENTUS'UN PUANI NEDEN DÜŞTÜ 2023? KAÇ PUAN SİLİNDİ?

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, sermaye kazançlarının kullanımına ilişkin dava sonucunda 15 puan silme cezası aldı ve ligde 3. sıradan 11. sıraya geriledi.

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının, Juventus'un 2019 - 2021 dönemi mali hesaplarına yönelik Mayıs 2021'de başlatıp geçen Ekim ayında tamamladığı "Prisma" adlı soruşturma çerçevesinde siyah-beyazlı kulübe İtalya Futbol Federasyonu, 15 puan silme cezası verdi.

İtalya Futbol Federasyonunun yeniden başlattığı soruşturmanın ikinci davasında savcı Giuseppe Chine, aralarında Fabio Paratici, Andrea Agnelli ve Pavel Nedved'in de bulunduğu kulübün önceki yönetim kurulu üyelerinin üyeliklerinin de askıya alınmasını istedi.

JUVENTUS ŞİKE Mİ YAPTI 2023?

Hayır şike yapmadı. Juventus mali yolsuzluk sebebiyle 15 puan silme cezası aldı.

JUVENTUS KAÇINCI SIRAYA DÜŞTÜ?

İtalya Serie A Ligi'nde 37 puanla 3. sırada yer alan Torino ekibi, bu kararın ardından 11. sıraya geriledi.