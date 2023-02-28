Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Juventus - Torino karşılaşması oldu. Peki, Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı nerede oynanıyor? Juventus - Torino maçı şifresiz mi? Juventus - Torino maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Juventus - Torino maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

JUVENTUS - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Torino İtalya Serie A maçı 28 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 22:45 'de başlayacak.

JUVENTUS - TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Torino maçını S Sport Plus ve Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

JUVENTUS - TORİNO MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.