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Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

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Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı nerede oynanıyor, maçın yayını var mı?

Bugün İtalya Serie A maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Juventus - Torino karşılaşması oldu. Peki, Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı nerede oynanıyor? Juventus - Torino maçı şifresiz mi? Juventus - Torino maçı hangi kanaldan canlı olarak izlenir? İşte detaylar...

Juventus - Torino maçına az bir süre kala maç hakkında detayları öğrenmek isteyen futbol severler, Juventus - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Torino maçı nerede oynanıyor? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...

Juventus - Torino İtalya Serie A maçı 28 Şubat 2023 Salı yani bu akşam saat 22:45 'de başlayacak.

Juventus - Torino maçını S Sport Plus ve Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

İtalya Serie A Gündem Spor Haberler

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