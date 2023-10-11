Juventus'ta neler oluyor? Nicolo Fagioli'nin İşlediği suç doğrulanırsa yıllarca futboldan men edilecek

Juventus'un orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli, yasa dışı platformlarda online bahis oynadığı gerekçesiyle soruşturma altına alındı. Eğer Fagioli'nin Spor Adalet Yasası'nın 24. Maddesi'ni ihlal ettiği doğrulanırsa, futboldan en az üç yıl men edilecek.

İtalyan devi Juventus'a Paul Pogba'nın ardından bir başka darbe de Nicolo Fagioli'den geldi. Nicolo Fagioli, yasa dışı platformlarda online bahis oynadığı gerekçesiyle soruşturma altına alındı.

3 YIL MEN EDİLEBİLİR

Spor Adalet Yasası'nın 24. Maddesinin ihlal edildiği doğrulanırsa, Juventus'un orta saha oyuncusu bu davalarda öngörüldüğü gibi en az üç yıl men cezası alacak.

24. MADDE NEDİR?

Spor Adalet Yasası'nın 24. Maddesi 'federal sistemde yer alan kişilerin, yöneticilerin, üyelerin ve profesyonel sektörde yer alan kulüplerin üyelerinin, FIGC, FIFA ve UEFA çerçevesinde düzenlenen resmi maçlarla ilgili sonuçları hedef alan bahisleri doğrudan ya da dolaylı olarak, bu bahisleri almaya yetkili kişilerden dahi olsa, oynamalarını ya da kabul etmelerini' yasaklamaktadır.