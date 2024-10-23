Juventus Stuttgart maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Juventus Stuttgart geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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JUVENTUS STUTTGART MAÇ ÖZETİ

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JUVENTUS STUTTGART ÖZET

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JUVENTUS STUTTGART ÖZET VİDEOSU

JUVENTUS STUTTGART MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Juventus Stuttgart maçı 1-0'lık Stuttgart üstünlüğüyle sona erdi.

JUVENTUS STUTTGART MAÇI NE ZAMANDI?

Juventus Stuttgart maçı 22 Ekim 2024 günü oynandı.

JUVENTUS STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Juventus Stuttgart maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.