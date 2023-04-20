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Juventus - Sporting Lizbon ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sporting Lizbon hangi kanalda yayınlanacak? Juventus - Sporting Lizbon canlı izle!

Juventus - Sporting Lizbon ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sporting Lizbon hangi kanalda yayınlanacak? Juventus - Sporting Lizbon canlı izle!

Gündem Haberleri

UEFA Avrupa Ligi futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam Juventus - Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Juventus - Sporting Lizbon maçını izlemek isteyen sporseverler ise Juventus - Sporting Lizbon ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Juventus - Sporting Lizbon ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sporting Lizbon hangi kanalda yayınlanacak? Juventus - Sporting Lizbon maçı canlı izle!

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Juventus - Sporting Lizbon ne zaman, saat kaçta? Sorusu futbolseverler tarafından arama motorlarında aratılmakta. UEFA Avrupa Ligi serüveni son hız devam ederken birbirinden başarılı takımlar karşılaşmalara devam ediyor. Avrupa Ligi maçlarını heyecanla takip eden futbolseverler ise Juventus - Sporting Lizbon ne zaman, saat kaçta? Sorusuna yanıt arıyor. Heyecanla beklenen maç hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Juventus - Sporting Lizbon ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sporting Lizbon hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Juventus - Sporting Lizbon maçı canlı izle!

SPORTİNG LİZBON - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus - Sporting Lizbon karşılaşması yaşanacak. Manchester United- Sevilla maçı 20 Nisan günü saat 22:00'de oynanacak.

SPORTİNG LİZBON - JUVENTUS MAÇI HANGI KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus - Sporting Lizbon maçı TV 8,5 ve Exxen ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Sporting Lisbon Juventus Futbol Gündem Spor Haberler

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