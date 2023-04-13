Juventus - Sporting Lizbon ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sporting Lizbon hangi kanalda yayınlanacak? Juventus - Sporting Lizbon canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam Juventus - Sporting Lizbon karşı karşıya gelecek. Juventus - Sporting Lizbon maçını izlemek isteyen sporseverler ise Juventus - Sporting Lizbon ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Juventus - Sporting Lizbon ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sporting Lizbon hangi kanalda yayınlanacak? Juventus - Sporting Lizbon maçı canlı izle!