Juventus - Spezia ne zaman, hangi kanalda? Juventus - Spezia maçı şifresiz mi?
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Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Spezia bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Spezia maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Spezia karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Spezia maçı şifresiz mi? Juventus - Spezia maçı hakemi kim? Juventus - Spezia maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Juventus - Spezia, Serie A maçı, 31-08-2022 Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak.
Juventus - Spezia maçı S Sport'tan yayınlanacak.
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