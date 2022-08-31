Üye Girişi
Haberi Paylaş

Juventus - Spezia ne zaman, hangi kanalda? Juventus - Spezia maçı şifresiz mi?

Gündem Haberleri

Juventus - Spezia ne zaman, hangi kanalda? Juventus - Spezia maçı şifresiz mi?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Spezia bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Spezia maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Spezia karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Spezia maçı şifresiz mi? Juventus - Spezia maçı hakemi kim? Juventus - Spezia maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Juventus - Spezia, Serie A maçı, 31-08-2022 Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak.

Juventus - Spezia maçı S Sport'tan yayınlanacak.

Juventus - Spezia maçını izlemek için S Sport kullanıcısı olmalısınız.

Yenge bu görüntülere çok kızacak! Evli ve 2 çocuğu olan Nedved fena yakalandıYenge bu görüntülere çok kızacak! Evli ve 2 çocuğu olan Nedved fena yakalandı
Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Juventus Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title