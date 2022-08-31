Juventus - Spezia ne zaman, hangi kanalda? Juventus - Spezia maçı şifresiz mi?

Serie A'da hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Spezia bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Spezia maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.