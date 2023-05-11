Juventus - Sevilla ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sevilla hangi kanalda yayınlanacak? Juventus - Sevilla maçı canlı izle!

UEFA Avrupa Ligi futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Avrupa Ligi'nde bu akşam Juventus - Sevilla karşı karşıya gelecek. Juventus - Sevilla maçını izlemek isteyen sporseverler ise Juventus - Sevilla ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Juventus - Sevilla ne zaman, saat kaçta? Juventus - Sevilla hangi kanalda yayınlanacak? Juventus - Sevilla maçı canlı izle!