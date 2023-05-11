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Juventus Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus Sevilla maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Juventus Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus Sevilla maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

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Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Juventus Sevilla takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Juventus Sevilla maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Juventus Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Juventus Sevilla maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Juventus Sevilla maçı ile ilgili tüm detaylar...

Juventus Sevilla maçı saat kaçta? Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak isteyen Juventus Sevilla takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Juventus Sevilla maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Juventus Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Juventus Sevilla maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Juventus Sevilla maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Juventus - Sevilla maçı saat 22.00'de başlayacak.

Juventus - Sevilla maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

Juventus - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Juventus - Sevilla maçı Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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