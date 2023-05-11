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Juventus Sevilla maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Juventus Sevilla maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Juventus Sevilla canlı maç anlatımı!

Juventus Sevilla maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Juventus Sevilla maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Juventus Sevilla canlı maç anlatımı!

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Avrupa Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Juventus Sevilla maçı oynanıyor. Juventus Sevilla maçı kaç kaç merak ediliyor. Juventus Sevilla canlı maç anlatımı ve Juventus Sevilla maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Juventus Sevilla maçı kaç kaç? Juventus maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Juventus Sevilla maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Juventus Sevilla maçı kaç kaç? Avrupa Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Juventus Sevilla maçı oynanıyor. Juventus Sevilla maçı kaç kaç merak ediliyor. Juventus Sevilla canlı maç anlatımı ve Juventus Sevilla maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Juventus Sevilla maçı kaç kaç? Juventus maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Juventus Sevilla maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

Juventus - Sevilla maçı 1-0'lık Sevilla üstünlüğü ile devam ediyor.

Juventus Sevilla maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Juventus Sevilla maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Juventus Sevilla canlı maç anlatımı!

Juventus - Sevilla maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Juventus - Sevilla maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

Juventus - Sevilla maçı saat 22.00'de başlayacak.

Juventus - Sevilla maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

Juventus - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Juventus - Sevilla maçı Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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