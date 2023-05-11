Juventus Sevilla maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Juventus Sevilla maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Juventus Sevilla canlı maç anlatımı!

Avrupa Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Juventus Sevilla maçı oynanıyor. Juventus Sevilla maçı kaç kaç merak ediliyor. Juventus Sevilla canlı maç anlatımı ve Juventus Sevilla maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Juventus Sevilla maçı kaç kaç? Juventus maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Juventus Sevilla maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Juventus Sevilla maçı kaç kaç? Avrupa Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Juventus Sevilla maçı oynanıyor. Juventus Sevilla maçı kaç kaç merak ediliyor. Juventus Sevilla canlı maç anlatımı ve Juventus Sevilla maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Juventus Sevilla maçı kaç kaç? Juventus maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Juventus Sevilla maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

JUVENTUS - SEVİLLA MAÇI KAÇ KAÇ?

Juventus - Sevilla maçı 1-0'lık Sevilla üstünlüğü ile devam ediyor.

JUVENTUS - SEVİLLA MAÇI CANLI YAYIN

Juventus - Sevilla maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Juventus - Sevilla maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

JUVENTUS - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus - Sevilla maçı saat 22.00'de başlayacak.

JUVENTUS - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Juventus - Sevilla maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

JUVENTUS - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS - SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus - Sevilla maçı Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.