Juventus - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Juventus - Real Madrid hazırlık maçı hangi kanalda?

Hazırlık maçları ile takımların son durumunu takip etmek isteyen sporseverler maçların hangi kanalda olduğu ve nasıl izleyeceklerini merak ediyorlar. Peki, Juventus - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Juventus - Real Madrid hazırlık maçı hangi kanalda?