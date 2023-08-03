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Juventus - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Juventus - Real Madrid hazırlık maçı hangi kanalda?

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Hazırlık maçları ile takımların son durumunu takip etmek isteyen sporseverler maçların hangi kanalda olduğu ve nasıl izleyeceklerini merak ediyorlar. Peki, Juventus - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Juventus - Real Madrid hazırlık maçı hangi kanalda?

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Juventus - Real Madrid hazırlık maçının detayları merak edildi. Sporseverlerin ilgi odağı olan karşılaşma hakkında Juventus - Real Madrid CANLI izleme linki var mı? Juventus - Real Madrid hazırlık maçı hangi kanalda, sorularının yanıtları merak edildi.

Juventus-Real Madrid Maçı, 03 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Juventus-Real Madrid Maçı, saat 02:30 başlayacak.

Maç, S Sport Plus'tan canlı maç izlenebilecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Real Madrid Juventus Gündem Yaşam Spor Haberler

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