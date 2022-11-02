Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile PSG karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - PSG maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Juventus-PSG maçı canlı izle!

Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu merak ediliyor. Juventus - PSG maçı futbolseverlerin merakla takip ettiği maçlardan bir tanesi. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile PSG karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan maç sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Juventus - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - PSG maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Juventus-PSG maçı exxen canlı izle! Şampiyonlar Ligi Exxen canlı izleme linki!

JUVENTUS - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Juventus- PSG maçı 2 Kasım tarihinde saat 23:00'da oynanacak.

JUVENTUS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Juventus- PSG maçı Exxen platformunda şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.