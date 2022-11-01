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Juventus-PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı saat kaçta? Juventus-Paris Saint Germain maçı nasıl izlenir?

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Juventus-PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı saat kaçta? Juventus-Paris Saint Germain maçı nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar liginin iddialı takımlarından Juventus- PSG bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan PSG-Juventus maçı heyecanla bekleniyor. PSG-Juventus maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Juventus-PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı saat kaçta? Juventus-Paris Saint Germain maçı nasıl izlenir? İşte detaylar…

Juventus maçı hangi kanalda? PSG ile Juventus bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan PSG - Juventus maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler PSG Juventus maçının nereden izleneceğini araştırıyor. Maçın hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Juventus-PSG maçı ne zaman, hangi kanalda? Paris Saint Germain maçı saat kaçta? Juventus-Paris Saint Germain maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

PSG-Juventus maçı 2 Kasım Çarşamba günü 23.00'da gerçekleşecek.

PSG ve Juventus maçını canlı izlemek için PSG-Juventus CANLI İZLE! linkini tıklayınız.

PSG ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar ligi maçı EXXEN, üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Juventus PSG Gündem Spor Haberler

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