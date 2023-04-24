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Juventus Napoli maç özeti! (VİDEO) Juventus Napoli maçı özeti izle! Juventus Napoli maçı kaç kaç bitti?

Juventus Napoli maç özeti! (VİDEO) Juventus Napoli maçı özeti izle! Juventus Napoli maçı kaç kaç bitti?

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İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus Napoli maçını kaçıran futbolseverler Juventus maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Juventus Napoli maç özeti! Juventus Napoli maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Juventus Napoli maçı kaç kaç bitti? İşte, Kayseri Sivas maç özeti!

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Juventus Napoli maç özeti! İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Juventus Napoli maçını kaçıran futbolseverler Juventus maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Juventus Napoli maç özeti! Juventus Napoli maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Juventus Napoli maçı kaç kaç bitti? İşte, Kayseri Sivas maç özeti haberimizde...

Juventus Napoli maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Juventus Napoli maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

Juventus Napoli maç özeti! (VİDEO) Juventus Napoli maçı özeti izle! Juventus Napoli maçı kaç kaç bitti?

Juventus - Napoli maç özetini maçın ardından S Sport Plus kanalından izleyebilirsiniz.

Juventus - Napoli maçı 1-0'lık Napoli üstünlüğü ile sona erdi.

Juventus - Napoli maçı 23 Nisan 2023 (Pazar) günü oynandı.

Juventus - Napoli maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.

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