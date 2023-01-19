Juventus - Monza maçı ne zaman? Manchester City – Tottenham hangi kanalda?
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Juventus - Monza maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler Juventus - Monza maçı canlı izle araştırması yapıyor. Juventus - Monza maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. Manchester City – Tottenham maçı canlı izle! Peki, Juventus - Monza maçı canlı izle! PSG maçı canlı izle! Juventus - Monza maçı canlı izle linki var mı? İşte, Juventus - Monza maçı izle hakkında detaylar...
Juventus - Monza maçı canlı izle! Juventus - Monza maçı heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen futbol severler Juventus - Monza maçı canlı izle araştırması yapıyor. Juventus - Monza maçı canlı yayın ile nasıl ve nereden izlenir merak ediliyor. PSG maçı canlı izle! Peki, Juventus - Monza maçı canlı izle! Juventus - Monza maçı canlı izle! Juventus - Monza maçı canlı izle linki var mı? İşte, Juventus - Monza maçı izle hakkında detaylar haberimizde...
Juventus - Monza Maçı, 19 Ocak Perşembe günü oynanacak. Maç 23.00'te başlayacak.
Juventus - Monza maçı saat 23.00'te başlayacak.
Juventus - Monza maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
Juventus ve Monza, karşı karşıya geleceği İtalya Kupasi maçı, Turin'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.