Üye Girişi
Haberi Paylaş

Juventus maçı nereden, nasıl izlenir? Juventus-Sampdoria maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gündem Haberleri

Juventus maçı nereden, nasıl izlenir? Juventus-Sampdoria maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A iddialı takımlarından Juventus ve Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Juventus-Sampdoria maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Juventus maçı nereden, nasıl izlenir? Juventus-Sampdoria maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Juventus maçı CANLI İZLE! Juventus-Sampdoria maçı şifresiz İZLE! Juventus maçı nereden izlenir?Juventus maçı CANLI İZLE! Juventus-Sampdoria maçı şifresiz İZLE! Juventus maçı nereden izlenir?

Juventus maçı hangi kanalda? Juventus ile Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Juventus - Sampdoria maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Juventus Sampdoria maçının nerede izleneceği merak konusu oldu. Peki, Juventus maçı nereden, nasıl izlenir? Juventus-Sampdoria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Juventus ve Sampdoria maçı 12 Mart Pazar günü saat 22.45'de gerçekleşecek.

Juventus maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Juventus ve Sampdoriaarasındaki İtalya Seria A maçı, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Juventus Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title