İtalya Serie A iddialı takımlarından Juventus ve Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Juventus-Sampdoria maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Peki, Juventus maçı nereden, nasıl izlenir? Juventus-Sampdoria maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar…

Juventus maçı hangi kanalda? Juventus ile Sampdoria bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Juventus - Sampdoria maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Juventus Sampdoria maçının nerede izleneceği merak konusu oldu. Peki, Juventus maçı nereden, nasıl izlenir? Juventus-Sampdoria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

JUVENTUS-SAMPDORİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus ve Sampdoria maçı 12 Mart Pazar günü saat 22.45'de gerçekleşecek.

JUVENTUS MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Juventus maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Bilyoner TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

JUVENTUS SAMPDORİA MAÇI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

Juventus ve Sampdoriaarasındaki İtalya Seria A maçı, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.