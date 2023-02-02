İtalya Kupası Çeyrek Final maçı kapsamında karşılaşacak olan Juventus ile Lazio'nun maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın detayları ise merak ediliyor. Arama motorlarında Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Lazio maçı hangi kanalda? Juventus - Lazio CANLI izleme linki var mı? sorularına yanıt aranıyor.

Juventus - Lazio maçı hangi kanalda? sorusu merak ediliyor. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen İtalya Kupası'nda çeyrek final maçı oynanacak. İtalya Kupası Çeyrek Final maçı olan Juventus - Lazio hakkında merak edilenler var. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Lazio maçı hangi kanalda? Juventus - Lazio CANLI izleme linki var mı?

JUVENTUS- LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus ile Lazio karşılaşması 2 Şubat günü saat 23.00'te oynanacak.

JUVENTUS- LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası Çeyrek Final maçı olan Juventus- Lazio maçı TRT Spor ve CBC Sport ekranlarında yayınlanacak.