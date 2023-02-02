Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Lazio maçı hangi kanalda? Juventus - Lazio CANLI izleme linki var mı?
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İtalya Kupası Çeyrek Final maçı kapsamında karşılaşacak olan Juventus ile Lazio'nun maçı heyecanla bekleniyor. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın detayları ise merak ediliyor. Arama motorlarında Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Lazio maçı hangi kanalda? Juventus - Lazio CANLI izleme linki var mı? sorularına yanıt aranıyor.
Juventus - Lazio maçı hangi kanalda? sorusu merak ediliyor. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen İtalya Kupası'nda çeyrek final maçı oynanacak. İtalya Kupası Çeyrek Final maçı olan Juventus - Lazio hakkında merak edilenler var. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Lazio maçı hangi kanalda? Juventus - Lazio CANLI izleme linki var mı?
JUVENTUS- LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Juventus ile Lazio karşılaşması 2 Şubat günü saat 23.00'te oynanacak.
JUVENTUS- LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya Kupası Çeyrek Final maçı olan Juventus- Lazio maçı TRT Spor ve CBC Sport ekranlarında yayınlanacak.