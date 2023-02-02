Juventus - Lazio MAÇ SONUCU! Juventus maçı kaç kaç bitti? Juventus-Lazio maç sonucu ne?
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İtalya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Juventus ve Lazio bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus-Lazio maçının sonucu araştırılıyor. Peki, Juventus maçı kaç kaç bitti? Juventus-Lazio maç sonucu ne? İşte detaylar...
Juventus MAÇ SONUCU! Juventus ve Lazio bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Juventus-Lazio maçının sona ermesiyle kaç kaç bittiği araştırılıyor. Maç sonucu merak konusu oldu. Juventus-Lazio maç sonucu! araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Juventus maçı kaç kaç bitti? Juventus-Lazio maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...
JUVENTUS-LAZİO MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Juventus ve Lazio arasında gerçekleşecek maç Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.
JUVENTUS MAÇ ÖZETİ İZLE!
Juventus ve Lazio arasındaki İtalya Kupası maçı TRT Spor, CBC Sport, Bilyoner TV kanallarından yayınlanacaktır.