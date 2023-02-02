Juventus - Lazio MAÇ SONUCU! Juventus maçı kaç kaç bitti? Juventus-Lazio maç sonucu ne?

İtalya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Juventus ve Lazio bugün karşı karşıya geldi. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus-Lazio maçının sonucu araştırılıyor. Peki, Juventus maçı kaç kaç bitti? Juventus-Lazio maç sonucu ne? İşte detaylar...