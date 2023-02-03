Juventus - Lazio maç özeti! (VİDEO) Juventus maçı özeti izle! Juventus Lazio maçı kaç kaç bitti?

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Juventus - Lazio maç özeti! Spor Toto Süper ligin takımlarından Juventusve Lazio bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Juventus- Lazio maçının sonucu merak konusu oldu. Maçın özetini izlemek isteten futbolseverler JuventusLazio maç özeti! JuventusLazio maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, JuventusLazio maçı kaç kaç bitti? Detaylar haberimizde…

JUVENTUS-LAZİO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ve Lazio arasında gerçekleşecek maç Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

JUVENTUS MAÇ ÖZETİ İZLE!

Juventus ve Lazio arasındaki İtalya Kupası maçı TRT Spor, CBC Sport, Bilyoner TV kanallarından yayınlanacaktır.