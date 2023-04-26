İtalya Kupası mücadelesinde Juventus - Inter karşılaşması oynanacak. Futbol dünyasının yıldız oyuncularına sahip olan iki takımın karşılaşmasını heyecanla bekleyen futbolseverler arama motorlarında Juventus - Inter maçının ne zaman olduğunu ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Peki, Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Inter maçı hangi kanalda? Juventus - Inter canlı izleme linki var mı?

Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu merak edilenler arasında yer alıyor. İtalya Kupası'nda oynanacak olan yarı final maçına az zaman kala futbolseverler maçın detaylarını Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Inter maçı hangi kanalda? Juventus - Inter canlı izleme linki var mı? soruları ile araştırdı. İtalya Kupası'nda yaşanacak olan yarı final maçı heyecanıyla ilgili Juventus - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus - Inter maçı hangi kanalda? Juventus - Inter canlı izleme linki var mı? soruları merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

JUVENTUS - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Juventus - Inter maçı 26 Nisan günü saat 22.00'de oynanacak.

JUVENTUS - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus - Inter karşılaşması CBC Sport ve TRT Spor ekranlarında yayınlanacak.