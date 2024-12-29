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Juventus Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Juventus Fiorentina maçı ne zaman?

Juventus Fiorentina CANLI İZLE şifresiz! Serie A Juventus Fiorentina maçı ne zaman?
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Serie A'da haftanın en önemli maçlarından Juventus Fiorentina maçı öncesi Juventus Fiorentina maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Juventus Fiorentina maçına saatler kaldı. Peki, Juventus Fiorentina maçı hangi kanalda? Juventus Fiorentina maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Juventus Fiorentina maçı hangi kanalda? Juventus Fiorentina maçı öncesi Juventus Fiorentina maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Serie A'nn önemli mücadelelerinden Juventus Fiorentina maçı detayları araştırılıyor. Peki, Juventus Fiorentina maçını hangi kanal veriyor? İşte Juventus Fiorentina maçı yayın bilgisi haberimizde! Juventus Fiorentina CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

JUVENTUS FİORENTİNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Fiorentina arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

JUVENTUS FİORENTİNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus-Fiorentina Maçı, 29 Aralık Pazar günü oynanacak.

Juventus Fiorentina maçı, saat 20:00'de başlayacak.

JUVENTUS FİORENTİNA MAÇI KAÇ KAÇ?

Juventus Fiorentina maçı henüz başlamadı.

JUVENTUS FİORENTİNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ve Fiorentina, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

İzlemek için tıklayınız .

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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