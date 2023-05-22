Juventus- Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus- Empoli maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Juventus maçı nereden izlenir?

Futbolseverler tarafından merak edilen maçlardan bir tanesi de Juventus- Empoli maçı oldu. Serie A'da karşı karşıya gelecek olan Juventus- Empoli maçı merak ediliyor. Peki, Juventus- Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Juventus- Empoli maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Juventus maçı nereden izlenir? İşte Juventus maçı hakkında merak edilenler...