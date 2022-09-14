UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Benfica bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Benfica maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Benfica karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Benfica maçı şifresiz mi? Juventus - Benfica maçı hakemi kim? Juventus - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Benfica maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

14-09-2022 JUVENTUS VS BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Juventus ile Benfica arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI TV 8 BUÇUK CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI HANGİ GÜN?

Juventus-Benfica Maçı, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus-Benfica Maçı, saat 22:00 başlayacak.

JUVENTUS-BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Juventus ve Benfica, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.