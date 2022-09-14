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Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Benfica maçı şifresiz mi?

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Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Benfica maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak isteyen Juventus - Benfica bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Juventus - Benfica maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Juventus - Benfica maçı ne zaman?

Uefa Şampiyonlar Ligi heyecanla beklenen müsabakada Juventus - Benfica karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Juventus - Benfica maçı şifresiz mi? Juventus - Benfica maçı hakemi kim? Juventus - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Juventus - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus - Benfica maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Juventus ile Benfica arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

TV 8 Buçuk, Digiturk 55, D Smart 47, Vodafone TV 29 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Juventus-Benfica Maçı, 14 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

Juventus-Benfica Maçı, saat 22:00 başlayacak.

Juventus ve Benfica, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Torino'da, Allianz Stadyumu'nda oynanacak.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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