Juventus - Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda? Juventus - Benfica maçı saat kaçta? Juventus - Benfica HD canlı izleme linki?

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JUVENTUS - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Juventus - Benfica arasında - stadyumunda oynanacak mücadele 14 Eylül Çarşamba günü Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS - BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Juventus - Benfica arasındaki mücadele 14 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak.