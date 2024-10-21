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Juventus Arda Güler paylaşımı nedir? Juventus resmi hesabından ne paylaşıldı?

Juventus Arda Güler paylaşımı nedir? Juventus resmi hesabından ne paylaşıldı?
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Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan Arda Güler paylaşımı birçok kişiyi heyecanlandırdı. Serie A devi daha sonra İtalyanca hesabından yaptığı açıklamada hesaplarının çalındığını duyurdu. Peki, paylaşım gerçek miydi? Juventus resmi hesabından ne paylaşıldı?

Juventus resmi İtalyanca hesabı, İngilizce hesaplarının çalındığını açıkladı. Hesabı bir Türk kullanıcının hacklediği ortaya çıktı. Birçok kişi, Juventus resmi X hesabından (eski adıyla Twitter) yapılan paylaşımı merak ediyor. Arda Güler ile ilgili resmi paylaşımın gerçekten yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, Juventus Arda Güler paylaşımı nedir? Juventus resmi hesabından ne paylaşıldı? Detaylar haberimizde...

JUVENTUS ARDA GÜLER PAYLAŞIMI NEDİR?

Juventus'un resmi İngilizce hesabından Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler'in transfer edildiği açıklandı. Juventus resmi İtalyanca hesabı, İngilizce hesaplarının çalındığını açıkladı. Hesabı bir Türk kullanıcının hacklediği ortaya çıktı. İşte o paylaşım;

Juventus Arda Güler paylaşımı nedir?

JUVENTUS X HESABI HACKLENDİ

Juventus'un resmi hesabından yaptığı açıklamanın ardından ele geçirilen İngilizce hesaptan "Oğlum şakaydı lan" şeklinde bir paylaşım daha yapıldı.

Juventus Arda Güler paylaşımı nedir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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