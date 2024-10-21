Juventus resmi İtalyanca hesabı, İngilizce hesaplarının çalındığını açıkladı. Hesabı bir Türk kullanıcının hacklediği ortaya çıktı. Birçok kişi, Juventus resmi X hesabından (eski adıyla Twitter) yapılan paylaşımı merak ediyor. Arda Güler ile ilgili resmi paylaşımın gerçekten yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Peki, Juventus Arda Güler paylaşımı nedir? Juventus resmi hesabından ne paylaşıldı? Detaylar haberimizde...

JUVENTUS ARDA GÜLER PAYLAŞIMI NEDİR?

Juventus'un resmi İngilizce hesabından Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler'in transfer edildiği açıklandı. Juventus resmi İtalyanca hesabı, İngilizce hesaplarının çalındığını açıkladı. Hesabı bir Türk kullanıcının hacklediği ortaya çıktı. İşte o paylaşım;

JUVENTUS X HESABI HACKLENDİ

Juventus'un resmi hesabından yaptığı açıklamanın ardından ele geçirilen İngilizce hesaptan "Oğlum şakaydı lan" şeklinde bir paylaşım daha yapıldı.