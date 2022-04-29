Jüt kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Jüt kumaş fiyatları ne kadardır? Jüt kumaş nasıldır, nerelerde kullanılır?
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Jüt kumaşlar daha çok ev ve tekstil ürünlerinde kullanılsa da bu kumaş türü, ceket, kazak gibi ürünlerde de kullanılmaktadır. Tekstil işiyle ilgilenmek isteyenler, yeni ürün aldığında jüt kumaşın özelliklerini merak edenler, Jüt kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Jüt kumaş fiyatları ne kadardır? Jüt kumaş nasıldır, nerelerde kullanılır? araştırması yapıyor. Peki, jüt ne demek? Jüt nasıl bir kumaştır? Jüt kumaş terletme yapar mı? Detaylar sizlerle...
Kumaş çeşitlerinden birisi Jüt kumaş nasıl bir kumaştır araştırılıyor. Jüt kumaşlar ceket ve kazak yapımlarında kullanılabiliyor. Jüt kumaş nedir, nasıldır? Jüt kumaş terletir mi? Jüt kumaşın özellikleri nelerdir? Jüt nasıl bir kumaştır? Jüt kumaş özellikleri nelerdir? Jüt kumaş ile ilgili detaylar yazımızda...
Jüt, Corchorus türlerinden üretilen bir çeşit liftir. Ticarette kullanılan jüt, Corchorus capsularis ve Corchorus olitorius olmak üzere iki tür bitkiden elde edilmektedir. Bu bitkiler bir sene içerisinde 2 ila 4 metre boylarına ulaşabiliyor. Jüt denilince akla gelen ilk şey jüt kumaştır.
TDK'ya göre dilimizce Fransızca'dan geçen jüt kelimesi "Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş'te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)." ve "Bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma." anlamlarına gelmektedir.
Jüt kumaşının diğer isimleri Çuval kumaşı veya Telis kumaşı olarak geçmektedir. Jüt kumaş son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir kumaş türüdür. Jüt bitkisi tropik iklimlerde yetişir. Jüt'ün ana vatanı Hindistan ve Bangladeş gibi Güney Asya ülkeleridir. Jüt bitkilerinin boyları 5 metreye kadar çıkabiliyor. Tekstil sektöründe sıklıkla kullanılan jüt kumaşın çevre ve sağlık dostu olduğu kabul edilmektedir.
Jüt kumaşın birçok özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şöyle:
- - Jüt kumaş çevre dostudur.
- - Jüt çürüdüğünde toprağa karışır.
- - Nem çekme özelliği yüksektir.
- - Esnek değildir, güçlü bir özelliği vardır.
- - Genellikle giyim, perde, çuval vb. ürünlerde kullanılır.
- - Jüt, polyester, yün gibi kumaşlarla karıştırılabilir.
- - Jüt kumaş tekstil sektöründe en çok kullanılan kumaş çeşitleri arasında yer almaktadır.
Jüt kumaşın kullanım alanları şöyle:
- - Çuval yapımında
- - Ceket ve kazak yapımında
- - Jüt kumaşın diğer bir adı çuval bezidir. Çuval yapımında kullanılır.
- - Perde
- - Dekor süsleme
- - Örtü kumaşları
Jüt kumaşlarının fiyatları değişkenlik gösterse de fazla maliyetli olmadığı için uygun fiyatlara satılmaktadır.