Jüt kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Jüt kumaş fiyatları ne kadardır? Jüt kumaş nasıldır, nerelerde kullanılır?

Kumaş çeşitlerinden birisi Jüt kumaş nasıl bir kumaştır araştırılıyor. Jüt kumaşlar ceket ve kazak yapımlarında kullanılabiliyor. Jüt kumaş nedir, nasıldır? Jüt kumaş terletir mi? Jüt kumaşın özellikleri nelerdir? Jüt nasıl bir kumaştır? Jüt kumaş özellikleri nelerdir? Jüt kumaş ile ilgili detaylar yazımızda...

JÜT NE DEMEK?

Jüt, Corchorus türlerinden üretilen bir çeşit liftir. Ticarette kullanılan jüt, Corchorus capsularis ve Corchorus olitorius olmak üzere iki tür bitkiden elde edilmektedir. Bu bitkiler bir sene içerisinde 2 ila 4 metre boylarına ulaşabiliyor. Jüt denilince akla gelen ilk şey jüt kumaştır.

TDK'ya göre dilimizce Fransızca'dan geçen jüt kelimesi "Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş'te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)." ve "Bu bitkinin liflerinden yapılan dokuma." anlamlarına gelmektedir.

JÜT KUMAŞ NEDİR, NASILDIR?

Jüt kumaşının diğer isimleri Çuval kumaşı veya Telis kumaşı olarak geçmektedir. Jüt kumaş son zamanlarda sıklıkla kullanılan bir kumaş türüdür. Jüt bitkisi tropik iklimlerde yetişir. Jüt'ün ana vatanı Hindistan ve Bangladeş gibi Güney Asya ülkeleridir. Jüt bitkilerinin boyları 5 metreye kadar çıkabiliyor. Tekstil sektöründe sıklıkla kullanılan jüt kumaşın çevre ve sağlık dostu olduğu kabul edilmektedir.

JÜT KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Jüt kumaşın birçok özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şöyle:

- Jüt kumaş çevre dostudur.

- Jüt çürüdüğünde toprağa karışır.

- Nem çekme özelliği yüksektir.

- Esnek değildir, güçlü bir özelliği vardır.

- Genellikle giyim, perde, çuval vb. ürünlerde kullanılır.

- Jüt, polyester, yün gibi kumaşlarla karıştırılabilir.

- Jüt kumaş tekstil sektöründe en çok kullanılan kumaş çeşitleri arasında yer almaktadır.

JÜT KUMAŞ NERELERDE KULLANILIR?

Jüt kumaşın kullanım alanları şöyle:

- Çuval yapımında

- Ceket ve kazak yapımında

- Jüt kumaşın diğer bir adı çuval bezidir. Çuval yapımında kullanılır.

- Perde

- Dekor süsleme

- Örtü kumaşları

JÜT KUMAŞ PAHALI MI, FİYATLARI NASILDIR?

Jüt kumaşlarının fiyatları değişkenlik gösterse de fazla maliyetli olmadığı için uygun fiyatlara satılmaktadır.

Haberler.com - Gündem