Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez eski sevgilisi Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber ile bir araya geldi. İkilinin birlikte çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan fotoğraf sonrasında Selena Gomez ve Justin Bieber'ın neden ayrıldıkları merak konusu oldu. Peki, Justin Bieber Selena Gomez neden ayrıldı? Selena Gomez Justin Bieber ne zaman, neden ayrıldı? İşte detaylar...

Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez bir dönem şarkıcı Justin Bieber ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyordu. Selena Gomez eski sevgilisi Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber ile bir araya geldi. İkilinin birlikte çekildiği fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan fotoğraf sonrasında Selena Gomez ve Justin Bieber'ın neden ayrıldıkları merak konusu oldu. Justin Bieber ve Selena Gomez'in ayrılıkları araştırılmaya başlandı. Peki, Justin Bieber Selena Gomez neden ayrıldı? Selena Gomez Justin Bieber ne zaman, neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

JUSTİN BİEBER SELENA GOMEZ NEDEN AYRILDI?

2012 yılının Kasım ayında Justin Bieber ve Selena Gomez iki yıllık ilişkilerini bitirdikleri açıklamışlardır. Justin Bieber, 2018 senesinde eski sevgilisi Hailey Baldwin ile evlenmişlerdir.

SELENA GOMEZ JUSTİN BİEBER NE ZAMAN, NEDEN AYRILDI?

27 Şubat 2011'de Justin Bieber, Vanity Fair Oscar Partisine, Amerikalı aktris ve şarkıcı Selena Gomez ile katılmıştır. Bu katılım, aylardır medyanın gözünden kaçmayan aralarında 'romantik bir ilişki' olduğunu iddia edenler için bir kanıt olmuştur. Kasım 2012'de Bieber ve Gomez iki yıllık ilişkilerini bitirdikleri açıklanmıştır ve sonra tekrar ayrılmışlardır. 2018 senesinde eski sevgilisi Hailey Baldwin ile evlenmişlerdir.