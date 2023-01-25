Justin Bieber şarkılarını sattı mı? Justin Bieber müzik haklarını kime neden sattı?
Gündem Haberleri
2009 yılında YouTube'da keşfedildiğinde daha çocuk yaşta olan Justin Bieber aradan geçen 14 yılda hem bir yetişkin hem de dünyanın en büyük müzik yıldızlarından biri haline geldi. Bieber rekor bir anlaşmaya imza atarak kariyerinde yeni bir aşamaya geçti. Justin Bieber şarkılarını sattı mı? Justin Bieber müzik haklarını kime neden sattı? merak edildi.
Justin Bieber şarkılarını sattı mı? 2009 yılında YouTube'da keşfedildiğinde daha çocuk yaşta olan Justin Bieber aradan geçen 14 yılda hem bir yetişkin hem de dünyanın en büyük müzik yıldızlarından biri haline geldi. Bieber rekor bir anlaşmaya imza atarak kariyerinde yeni bir aşamaya geçti. Justin Bieber şarkılarını sattı mı? Justin Bieber müzik haklarını kime neden sattı? merak edildi. İşte detaylar...
Şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Hipgnosis Songs Capital'e satması ile gündeme geldi. Justin Bieber, Hipgnosis Songs Capital'den 200 milyon dolar alacak.
Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını Hipgnosis Songs Capital şirketine sattı. Justin Bieber'ın Hipgnosis Songs Capital'la yaptığı anlaşmanın şartları resmi olarak açıklanmadı. Ancak AFP haber ajansı, 28 yaşındaki ünlü şarkıcının 200 milyon dolar alacağını yazdı.
Anlaşma, Justin Bieber'ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarını kapsıyor. 290 şarkı arasında son yılların en çok dinlenen pop şarkılarından 'Baby' ve 'Sorry de var. Anlaşmaya göre Bieber'ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında, Hipgnosis Songs Capital'a telif ücreti ödenmesi gerekecek.
2028'de kurulan Hipgnosis Songs Capital'ın kurucusu Merck Mercuriadis, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Hit şarkılar, altın ve petrolden daha değerli olabilir" demişti.