Justin Bieber ne oldu ve Justin Bieber yüzü son hali merak ediliyor. Şarkılarıyla dünya çapında ün yapan 28 yaşındaki Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlarak Ramsay Hunt Sendromu'na yakalandığını duyurdu. Yüz felci geçirdiği için konserlerini iptal eden şarkıcı, son durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Justin Bieber ne oldu? Justin Bieber son hali! Justin Bieber'ın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

JUSTİN BİEBER NE OLDU?

Ramsay Hunt Sendromu ile mücadele ettiği için yüz felci geçiren dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yaşadıklarını "Korkunç fırtına" olarak tanımlayan şarkıcı, sağlık durumunun her gün daha iyiye gittiğini söyledi.

JUSTİN BİEBER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaşadıklarını "korkunç fırtına" olarak tanımlayan 28 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda eşi Hailey Bieber'e teşekkür ederek "Nasıl hissettiğimi biraz paylaşmak istedim. Her gün daha iyiye gidiyorum. Tüm bu rahatsızlıklara rağmen beni tasarlayan ve beni tanıyan da teselli buldum. Kimsenin bilmesini istemediğim en karanlık yönlerimi biliyor ve beni sürekli sevgi dolu kollarına kabul ediyor. Bu bakış açısı, karşı karşıya olduğum bu korkunç fırtınada bana huzur verdi. Biliyorum bu fırtına geçecek ama bu arada İsa yanımda" dedi.

JUSTİN BİEBER'IN HASTALIĞI RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

Ramsay Hunt sendromu (RHS) akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir. Bell felci gibi %50 spontan iyileşme sıklığı olmasına rağmen Ramsay Hunt sendromunun morbitesi daha yüksek, komplikasyonları daha tehlikelidir.

Ramsay Hunt sendromu ile kulaklarınızdan birinin yakınındaki yüz sinirini etkilediğinde ortaya çıkar. Ağrılı zona döküntülerine ek olarak, Ramsay Hunt sendromu etkilenen kulakta yüz felci ve işitme kaybına neden olabilir.

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