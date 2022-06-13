Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, kendisine yüzünün yarısını felç eden bir virüs teşhisi konduğunu açıkladı. Instagram'da yayınladığı videoda Bieber, kulağındaki ve yüzündeki sinirleri etkileyen Ramsay Hunt Sendromu'na yakalandığını söyledi. Peki, Justin Bieber felç mi oldu? Justin Bieber sağlık durumu ne?

JUSTİN BİEBER FELÇ Mİ OLDU?

Bieber, virüsün kulağındaki bir sinire saldırması sebebiyle yüz felci geçirdi. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda sadece tek gözünü oynatabildiği görülen genç şarkıcı, ne zaman sahnelere döneceğini bilmediğini ve yüzünün iyileşmesi için egzersizler yapması gerektiğini söyledi. Son görüntüsüyle sevenlerini üzen Bieber, herkesten dua istedi.

Instagram'da 240 milyon takipçisi bulunan şarkıcının "Sizi seviyorum ve beni dualarınızda tutun" notuyla paylaştığı video kısa sürede 21 milyon izlendi.

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