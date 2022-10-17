Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ile eşinin verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişmenin ardından magazin takipçileri Justin Bieber evli mi? Justin Bieber kiminle evli? Merak etti.

Justin Bieber evli mi? Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in eski sevgilisi Selena Gomez ile eşinin verdiği poz sosyal medyada gündem oldu. Bu gelişmenin ardından magazin takipçileri Justin Bieber evli mi? Justin Bieber kiminle evli? Merak etti. İşte detaylar...

JUSTIN BIEBER EVLİ Mİ?

Justin Bieber; Amerikalı model, oyuncu ve sunucu Hailey Bieber ile evlidir.

HAILEY BIEBER KİMDİR?

Hailey Rhode Bieber, 22 Kasım 1996 doğumlu Amerikalı bir model, oyuncu, sunucu ve televizyon kişiliğidir. Waterloo, Ontario, Kanada'da yaşamaktadır. Şarkıcı Justin Bieber ile evlidir.

Baldwin; Tucson, Arizona'da Baldwin kardeşlerin en küçüğü ve aktör Stephen Baldwin ve grafik tasarımcı Kennya Deodato Baldwin'nin kızı olarak doğdu. Annesi İtalyan ve Portekiz kökenli bir Brezilyalıdır. Babası ise İngiliz, İrlandalı, İskoç, Fransız ve Alman kökenlidir. Baldwin'in büyükbabası Brezilyalı müzisyen Eumir Deodato'dur.

Modellik kariyeri

Baldwin'in imzaladığı ilk modelleme ajansı Ford Models idi. Başlangıçta Tatler, LOVE, V ve i-D gibi dergilerde yer aldı. İlk ticari kampanyası 2014 kışında French Connection giyim markası içindi. Ekim 2014'te Baldwin, pist çıkışını Topshop ve Fransız moda tasarımcısı Sonia Rykiel için yürüdü.

Ocak 2015'te Baldwin, American Vogue ve Mart ayında Teen Vogue için fotoğraflandı. Nisan ayında, erkek modeli Lucky Blue Smith ile birlikte Jalouse Dergisi için ilk dergi kapağı için bir çekimde yer aldı. Aynı ay, L'Officiel'in Hollandalı baskısı ve Wonderland Magazine'in Amerikan baskısı için iki kapak çekimine katıldı ve Miss Vogue ve W dergileri için editörlüklerde yer aldı. Temmuz 2015'te Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile birlikte Ralph Lauren reklamında yer aldı. Ekim ayında Tommy Hilfiger ve Philipp Plein için piste döndü.

Ocak 2016'da Baldwin, Ralph Lauren'ın kampanyasında yer aldı ve Vogue'un Kore baskısı için bir başyazı yaptı. Şubat ayında tekrar Tommy Hilfiger için yürüdükten sonra Baldwin, Philipp Plein ve Tommy Hilfiger için ilkbahar / yaz kampanyalarında yer aldı. Aynı dönemde Self Magazine için çekildi ve Coachella Müzik Festivali döneminde düşen bir giyim markası H&M için çekildi. Mart 2016'da Baldwin, IMG Models yüksek profilli New York modelleme ajansı ile bir sözleşme imzaladı ve Mayıs ayında ona "yeni bir yüz" unvanını veren Marie Claire'in kapağında ortaya çıktı. Amerikan kapağı derginin Hollandaca sayısındaki Temmuz sayısında da aynıydı. Haziran ayında Baldwin, Miranda Kerr, Alessandra Ambrosio, Jourdan Dunn ve Chanel Iman gibi yüksek profilli süper modellerle Moschino'ya yürüdü ve aynı ay bir Guess reklamı modeli olarak çıkış yaptı.

Daha sonra Baldwin, süper model Rosie Huntington-Whiteley ile birlikte bir UGG ayakkabı kampanyası için fotoğraflandı ve çekildi. Baldwin, Joan Smalls ile birlikte Karl Lagerfeld'in Kuzey Amerika'da "Paris'ten Sevgi" başlıklı sınırlı sayıda üretim hattının yüzüdür. Baldwin ayrıca Glamour Magazine ve Italian Vogue için editörlüklerde yer aldı. Eylül ayında, New York Moda Haftası'nda Tommy Hilfiger, Prabal Gurung, Jeremy Scott, Tory Burch ve Matty Bovan için yürüdü. Daha sonra Londra'ya gitti ve Stradivarius'ta Londra öncesi Moda Haftası Partisi'ne ev sahipliği yaptı ve Julien Macdonald moda şovu için yürüdü, sonra Milano'da Dolce & Gabbana için yürüdü ve Paris'te de Elie Saab için yürüdü. Baldwin ayrıca Prabal Gurung'un sportif giyim koleksiyonu için reklamlarda yer aldı. Daha sonra Guess'in tatil koleksiyonu ve Avustralya etiketi Sass & bide için kampanyalarda yer aldı. Kasım 2016'da Baldwin, Harper's Bazaar'ın Avustralya baskısının kapağındaydı ve bir Fransız Elle başyazısında yer aldı.

Baldwin, 2017'de İspanyol Harper's Bazaar'ın kapağında erkek manken Jon Kortajarena ve Elle'nin Amerikan, İngiliz ve Japon baskıları ile yer aldı.

Baldwin, Fyre Festivali'nin tanıtım videosunda yer aldı. 2019 itibarıyla Baldwin, Levi Jeans'in yüzü olarak görünmektedir.

Özel hayatı

Baldwin'in ilk mesleki gayesi profesyonel bir klasik bale dansçısı olmaktı, ancak eğitimi ayağındaki bir yaralanma nedeniyle sona erdi.

Hailey ve Justin, Aralık 2015'ten Ocak 2016'ya kadar kısa süreli bir ilişki yaşadılar. Çiftin arasında kısa bir ayrılık yaşandı. Kısa bir ayrılıktan sonra barıştılar. Çift Temmuz 2018'de nişanlandı ve 13 Eylül 2018'de evlendi.

Biebers, 30 Eylül 2019'da Güney Carolina'da ikinci bir tören düzenledi.

Hailey ve Justin, Waterloo, Ontario, Kanada'da yaşıyor.

Baldwin, Evanjelik bir Hristiyan olarak yetiştirildi ve Justin Bieber'ın da olduğu Hillsong Kilisesi'ne katıldı.