Juss meyse suyu kimin, hangi ülkenin? Juss yerli mi, yabancı mı? Nuri Oğuz kimdir?

Juss markası meyve suları, Sarıyer markası maden suları, limonata şerbet ve gazoz çeşitleri enerji içecekleri ve vitamin içecekleri gibi kategoriler üretim bandında yer alıyor. Ülke genelince yayığın tüketim ağı bulunan Juss meyve suları hakkında Juss meyse suyu kimin, yerli mi yabancı mı sorusunun yanıtı merak edilirken Nuri Oğuz kimdir, araştırıldı.

İlk Juss fabrikası, 1997 yılında adana Hacı Sabancı Organize Sanayi bölgesinde meyve suyu üretimi için Tetrapak dolum makinaları ile kurulmuştur. 1997 yılında Adana'da faaliyete başlayan Oğuz Gıda hızla makina parkurunu arttırarak 2005 yılında Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde şubesini kuruldu. Peki, Juss meyse suyu kimin, yerli mi yabancı mı? Nuri Oğuz kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

JUSS MEYSE SUYU KİMİN, YERLİ Mİ YABANCI MI?

Türkiye'nin % 100 yerli meyve suyu üretici Juss, sağlık için juss meyve suyu için ve ülkemize katkı sağlayın. Dünya standartlarında ileri teknolojide makina parkuru ile sürdürülebilir üretim yapıyor.

İlk fabrika, 1997 yılında adana hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde meyve suyu üretimi için Tetrapak dolum makinaları ile kurulmuştur. 1997 yılında Adana'da faaliyete başlayan oğuz gıda hızla makina parkurunu arttırarak 2005 yılında sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde şubesini kuruldu.

Ereğli organize sanayi bölgesinde 2020 yılında faaliyette olması hedeflenen süt üretim tesisi ile sektördeki güçlü varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

2019 yılında Oğuz Gıda, Oğuz İçecek, Oğuz Doğal Maden Suyu, Starkon, Daren Lojistik,….. şirketleri oğuz holding çatısı altında toplanmıştır.

NURİ OĞUZ KİMDİR?

Oğuz Gıda Genel Müdürü Nuri Oğuz faaliyetleri hakkında şu şekilde konuştu. Oğuz, "Şeftali, kayısı, elma, nar, üzüm, vişne gibi aklınıza gelebilecek her türlü meyveyle üretim yapıyoruz" dedi.

Oğuz Gıda Genel Müdürü Nuri Oğuz

Oğuz, Perakende sektörünün önemli oyuncularına kendi markaları ya da onların markasıyla üretim yaptıklarını bildirdi. Oğuz, üretim sürecinde, on dönemde en büyük gider kalemi haline gelen enerji maliyetleri konusunda GES yatırımlarına ağırlık verdiklerini açıkladı. Ayrıca tesislerinin yaklaşık 80 bin metrekareyi bulan çatılarında, önce 8 milyon Euro, ardından 2 milyonluk projelerle GES sistemi devreye aldıklarını söyledi.