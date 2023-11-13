Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Juss markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Juss hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

JUSS HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Juss'tan yapılan açıklama:

1997 yılında %100 yerli ve milli sermaye ile kurulan bir aile şirketi olup, an itibari ile 5 fabrikası bulunan Türkiye'nin en büyük içecek üreticisidir. Soğuk ve alkolsüz tüm içecek ürünlerini tüm gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine, knowhow bilgisine tecrübesine ve son teknoloji hatlarla donanmış tesislere sahiptir. Juss markası ile Meyve suyu soğuk çay, Sarıyer markası ile maden suları limonata şerbet ve gazoz çeşitleri, Black Bruin markası ile enerji içecekleri vitamin içecekleri, Malton markası ile malt içecekleri vb. gibi kategorileri üretim bandında sayabiliriz. Her üretim hattımız son teknoloji ile ilerliyor ve ürün çeşidine göre üretim kapasiteleri farklılık gösteriyor. Örnek verecek olursak saatlik sadece tek hatta 52 ton ürün elde ettiğimiz hatlarımız bulunuyor.

Markalarımızı tüm Türkiye de bayilik ağları ile dağıtımını sağlamakta ülkemizin seçkin ulusal zincirlerinde – yerel zincirlerinde – cash & carry mağazalarda – toptan & edt ve geleneksel kanal noktalarında satış faaliyetlerimizi yürütürken aynı zamanda her yıl 3 kat büyüttüğümüz ihracat operasyonlarımız ile şu an aktif olarak 103 ülkeye ürünlerimizin satışını gerçekleştirmekteyiz.

Oğuz Gıda, sadece kendi markalarının değil, tüm ulusal zincir iş ortaklarının ve içecek sektörünün diğer güçlü markalarının üretimini de gerçekleştirerek tüm dünyanın içecek üreticisi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.Son teknoloji makinalar ile en yüksek kapasitelerde üretimler gerçekleştirip en kaliteli hammaddeleri kullanarak müşterimizin müşterisini memnun etmeyi son tüketicide başarıyı elde etmeyi kendimize şiar edinmiş bir firma olarak sürekli olarak işimize yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Oğuz Gıda çok güçlü bir arge ekibi ve tesislerine sahip olarak, sürekli son tüketicinin beklentilerini araştırmakta, ülkemizde ve dünyada son trendleri müşteri eğilimlerini ve gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu yönde çalışmalar gelişmektedir.

Ülkemizin tamamının dışında Oğuz Gıda aktif olarak 103 ülkeye ihracatı olan, ülke ekonomisine döviz girdisi sağlayan ve markaları ile ülkemizi dünyada temsil eden önemli bir değerdir. Juss Meyve Suyu markamızda tüm çeşitleri ile hızlı bir şekilde bu ülkelere penetre olmuş, dünya nüfusu ile tanışmış, farklı etnik kökenlerinde beğenisini kazanmış bir markadır.

"Kazancımızı işimize, sektöre, teknoloji ve kaliteye harcıyoruz"

Devreye aldıkları cam dolum hattıyla ilgili konuşan Oğuz Gıda CEO'su Enes Örer, "Türkiye genelinde 5 üretim tesisimizle hizmet veriyoruz. 2018 yılında gazlı ürün hatlarımızı yenilemiştik. İleri teknoloji ekipmanlarla Adana ve Sakarya fabrikalarımızı daha da güçlendirdik. Sakarya fabrikamızda yaptığımız yatırımlarla cam şişede içecek çeşitleri üretim yelpazemizi genişlettik. Yatırımlarımızın büyük bir bölümünü öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Yani kazancımızı yine işimize, sektöre, teknoloji ve kaliteye harcıyoruz" dedi.

Gazlı ve meyveli içecekler, vitamin içecekleri, enerji içecekleri, sporcu içecekleri, şerbet, gazoz ve soda gibi pek çok farklı içecek grubunun üretimini yapan ve son olarak yeni fabrikası Konya Ereğli'de süt üretimi yapmaya başlayan Oğuz Gıda, cam dolum hattıyla da yatırımlarını sürdürüyor. Dolum hattı, saatte 50 bin adet üretim kapasitesine sahip. Vida kapak, taç kapak ve twist-off (çevir-aç) taç kapak alternatifleriyle üretim yapabilen hat 200 ml, 250 ml, 330 ml gazlı içecek, meyve suyu, alkolsüz malt içecek, 700 ml, 1000 ml gazlı içecek, yüzde 100 meyve suyu, malt içecek, gazlı su ve pastörlü koruyucu içermeyen üretim yapabiliyor.

Eski tat, yeni ambalaj

Yeni cam hattının devreye girmesiyle birlikte Juss yeni ambalajında 200 ml ve 740 ml cam şişeye dolum yapıyor. Juss'un sevilen lezzetleri yüzde 100 portakal suyu, vişne, şeftali, karışık meyve nektarı üretimi hız kesmeden sürüyor. Vida kapak, taç kapak ve twist-off (çevir-aç) taç kapak alternatifleriyle üretim yapabilen firma 200 ml, 250 ml, 330 ml gazlı içecek, meyve suyu, alkolsüz malt içecek, 740 ml, 1000 ml gazlı içecek, gazlı su ve koruyucu içermeyen üretime devam ediyor.

2020 yılında tamamladığımız 5 milyon euroluk yeni yatırımımız ile Sakarya fabrikamıza kurmuş olduğumuz yeni cam dolum hattımızda, Juss meyve suyu üretimlerimiz artarak devam etmektedir.