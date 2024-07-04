Jürgen Schulz kimdir? Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz kaç yaşında, nereli?

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın EURO 2024 maçı sonrası yaptığı açıklamalar gündem yarattı. Bu sözlerin ardından Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Jürgen Schulz'un kimdir? Jürgen Schulz hangi görevlerde bulundu? Detaylar haberimizdedir…

JÜRGEN SCHULZ KİMDİR?

Türkiye'nin başkenti Ankara'da bulunan büyükelçilikte görev yapan Jürgen Schulz, Ekim 2020'den beri bu görevde bulunmaktadır. Gladbeck şehrinde doğan Schulz, Ruhr Üniversitesi'nde iktisat eğitimi aldıktan sonra 1991 yılında Federal Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı.

Berlin'de Federal Dışişleri Bakanlığı ve Federal Başbakanlık'ta çeşitli görevlerde bulunan Schulz, 2001-2004 yılları arasında Batı Balkanlar Dairesi'nde ve 2004 yılında Irak Dairesi'nde çalıştı. 2005-2008 yılları arasında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikaları Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2008-2013 yılları arasında Federal Başbakanlık'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 2008-2010 yılları arasında Orta, Güney Doğu ve Doğu Avrupa, Güney Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığı, 2010-2013 yılları arasında ise ABD, Kanada, Türkiye, Batı, Güney ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Güvenlik ve Silahsızlanma Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz

2013-2016 yılları arasında Federal Dışişleri Bakanlığı'nda Siyasi Genel Müdür ve Güvenlik Politikaları Sorumlusu olarak çalıştı. Ankara'da göreve başlamadan önce New York Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'nde Almanya'nın Büyükelçisi ve Daimi Temsilci Yardımcısı olarak görev yaptı.

Jürgen Schulz, 1996 yılından beri Sheila Stanton ile evlidir.