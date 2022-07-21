Jurassic World konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Jurassic World filmi nerede çekildi? Jurassic World filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı?

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JURASSİC WORLD FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Jurassic World, Colin Trevorrow tarafından yönetilen 2015 yapımı ABD bilimkurgu macera filmi. Jurassic Park serisinin dördüncü filmidir. Senaryosu Rick Jaffa, Amanda Silver, Derek Connolly ve Trevorrow tarafından yazıldı. Başrollerinde Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio, Ty Simpkins, Nick Robinson, Omar Sy, B. D. Wong ve Irrfan Khan yer almaktadır. Wong, önceki filmlerden birinde rol alan tek oyuncudur.

JURASSİC WORLD FİLMİ KONUSU NE?

John Hammond'ın başarısızlıkla sonuçlanan Jurassic Park denemesinin üzerinden tam 22 yıl geçmiştir. Nublar Adası'nda bu kez tam kapasiteyle çalışan, Hammond'ın hayal ettiği gibi bir dinozor tema parkı Jurassic Park kurulmuştur. Ancak kuruluşunun üzerinden 10 yıl geçen parkta müşteri sayısı günden güne azalmaktadır. Parkı işleten şirketin hedeflerini tutturabilmesi için parkta yenilikler yapılır, yeni bir dinozor türü yaratılır. Ne var ki bu yeni tür, adayı ve adadakileri felakete sürükleyebilecek sonuçlar doğuracaktır.

JURASSİC WORLD FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Chris Pratt - Owen Grady (Arda Aydın)

Bryce Dallas Howard - Claire Dearing (Aysun Topar)

Vincent D'Onofrio - Vic Hoskins (Sinan Divrik)

Ty Simpkins - Gray Mitchell (Ali Aydoğdu)

Nick Robinson - Zach Mitchell (Tibet Töre)

Omar Sy - Barry (Berk Avcı)

B. D. Wong - Dr. Henry Wu (Gökhan Özdemir)

Irrfan Khan - Simon Masrani (Fatih Özacun)

Jake Johnson - Lowery Cruthers (Barış Özgenç)

Lauren Lapkus - Vivian (Melissa Melis Toklu)

Brian Tee - Katashi Hamada

Katie McGrath - Zara (Nilay Cennetkuşu)

Judy Greer - Karen Mitchell (Figen Sumeli)

Andy Buckley (Ali Ekber Diribaş) - Scott Mitchell

Eric Edelstein - Nick

Colby Boothman - Genç bir çalışan

Jimmy Fallon - Kendisi

James DuMont - Hal Osterly

Jimmy Buffett - Kendisi

Colin Trevorrow - Mr. DNA seslendirmesi

Brad Bird - Cameo seslendirme