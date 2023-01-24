Junya1gou öldü mü? Junya1gou hasta mı?

Sosyal medyada fenomen olan ve milyonlarca takipçisi olan Junya1gou hakkında merak edilenler var. Komik içerikleri ile sosyal medyada gündem olan isim hakkında çıkan öldü iddialarının ardından Junya1gou öldü mü? Junya1gou hasta mı? soruları aratıldı.