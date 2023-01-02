Bugün ATV'de Jumanji: Yeni Seviye filmi TV'de ilk kez olarak ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji: Yeni Seviye ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? sorularının cevaplarını merak etti. Peki, Jumanji: Yeni Seviye filmi konusu nedir? Jumanji: Yeni Seviye oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

2017 yapımı 'Jumanji: Vahşi Orman'ın devam halkası olan Jumanji: Yeni Seviye'nin başrolünü bir kez daha Dwayne Johnson üstlenirken ilk filmi yöneten Jake Kasdan yine yönetmen koltuğunda. Peki Jumanji: Yeni Seviye konusu nedir, oyuncuları kimler? Jumanji: Yeni Seviye ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? Jumanji nerede çekildi? Jumanji: Yeni Seviye hangi ülkede çekildi?

JUMANJİ: YENİ SEVİYE KONUSU NEDİR?

Jumanji maceralarından sağ olarak kurtulmayı başaran dört genç, üniversitenin tatile girmesi ile birlikte New Hampshire Brantford'daki evlerine geri döner. Hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençler, arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini yeniden Jumanji dünyasının içinde bulur. Spencer oyuna yeniden girmek zorunda kaldığında, Martha, Fridge ve Bethany arkadaşlarını kurtarmak için Jumanji'ye geri döner ve hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark eder. Jumanji artık değişmiştir ve sadece bir ormandan ibaret değildir. Ekip, daha tehlikeli bir hal alan oyunda karşılarına çıkan korkunç engelleri aşıp, oyundan kaçmanın yolunu bulabilecek midir?

JUMANJİ: YENİ SEVİYE HANGİ YIL ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Jumanji: Yeni Seviye (İngilizce özgün adıyla Jumanji: The Next Level), yönetmenliğini Jake Kasdan'in yaptığı, başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Danny DeVito ve Danny Glover'ın paylaştığı bir Amerikan fantastik-macera filmi. 2017 yılında vizyona giren Jumanji: Vahşi Orman'ın devamıdır.

JUMANJİ YENİ SEVİYE OYUNCULARI KİMLER?

Oyun dünyası

Dwayne Johnson: Dr. Smolder Bravestone

Jack Black: Professor Sheldon

Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough

Awkwafina: Bethany's avatar.

Gerçek dünya