Başrolünde Dwayne Johnson'ın yer aldığı Jumanji filminin kaç yılında çekildiği merak konusu oldu. Filmseverler, Jumanji filminin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Jumanji:Yeni Seviye kaç yılında çekildi? Jumanji kaç seriden oluşuyor? Jumanji:Yeni Seviye ne zaman çıktı? İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan Jumanji:Yeni Seviye filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Jumanji filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Jumanji:Yeni Seviye kaç yılında çekildi? Jumanji kaç seriden oluşuyor? Jumanji:Yeni Seviye ne zaman çıktı? Detaylar haberimizde... Detaylar haberimizde...

JUMANJİ:YENİ SEVİYE OYUNCU KADROSU!

Dwayne Johnson: Dr. Smolder Bravestone

Jack Black: Professor Sheldon

Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough

Awkwafina: Bethany's avatar.

JUMANJİ KONUSU NE?

2017 yılında vizyona giren Jumanji: Vahşi Orman'ın devamıdır. Bir gün dört lise öğrencisi eski bir oyun konsolu bulur. Konsoldan oyun seçerek oynamaya başlayan gençler, mekan modunu orman olarak seçince kendilerini seçtikleri karakterle dönüşmüş halde bir orman içinde bulurlar.