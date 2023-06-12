ATV ekranlarında yayınlanan Jumanji Yeni Seviye filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Jumanji Yeni Seviye filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Recep İvedik filmi oyuncuları kimler? Recep İvedik filmi konusu ne? İşte detaylar...

2017 yılında vizyona giren Jumanji: Vahşi Orman'ın devamıdır. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Jumanji Yeni Seviye filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Jumanji Yeni Seviye filmi konusu ne? Jumanji oyuncuları kimler? Jumanji Yeni Seviye oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

JUMANJİ:YENİ SEVİYE OYUNCU KADROSU!

Dwayne Johnson: Dr. Smolder Bravestone

Jack Black: Professor Sheldon

Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough

Awkwafina: Bethany's avatar.

JUMANJİ KONUSU NE?

2017 yılında vizyona giren Jumanji: Vahşi Orman'ın devamıdır. Bir gün dört lise öğrencisi eski bir oyun konsolu bulur. Konsoldan oyun seçerek oynamaya başlayan gençler, mekan modunu orman olarak seçince kendilerini seçtikleri karakterle dönüşmüş halde bir orman içinde bulurlar.