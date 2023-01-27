Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları! Jumanji Vahşi Orman oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne?

Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Jumanji Vahşi Orman oyuncuları! Jumanji Vahşi Orman oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor.

Jumanji Vahşi Orman filmi oyuncuları! Sinema severlerin beyaz perdede izlediği bazı filmler TV ekranlarında yayınlanıyor. Bu akşam ekranlara gelecek olan Jumanji Vahşi Orman oyuncuları! Jumanji Vahşi Orman oyunu kadrosunda kimler var, isimleri ne? merak ediliyor. İşte detaylar...

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN OYUNCULARI

Dwayne Johnson

Jack Black

Kevin Hart

JUMANJİ VAHŞİ ORMAN KONUSU

Dört sıra dışı arkadaş bir video konsol oyunu bulur. Daha önce kimse bu oyunun adını duymamıştır. Heyecanla oyunu incelemeye başlayan ve oynamaya koyulan dört ergen kendilerini vahşi bir ormanda avatarların bedenlerinin içinde bulurlar. Kısa bir süre sonra Jumanji ile oynadıklarının düşünen çocuklar kendilerinin de bir oyunun içinde olduğunu keşfederler. Sonsuza kadar Jumanji'nin içinde hapsolmamak için hayatların macerasını yaşamak zorundadırlar.